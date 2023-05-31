Спортобъекты проверят в Ростове-на-Дону после трагедии на Гребном канале
Городские власти Ростова-на-Дону организуют проверку конструкций спортивных объектов после чрезвычайного происшествия с обрушением трибуны на гребном канале. Об этом объявил в соцсетях глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.
Он обращает внимание, что с 25 мая город накрыла непогода – идёт сильный дождь в сопровождении града и шквалистого ветра. Как передает RT, в связи с этим в Ростове-на-Дону проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Все подведомственные учреждения уведомлены о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных проявлениях погоды. Родители будут поставлены в известность о недопустимости нахождения детей без присмотра на спортивных площадках под открытым небом.
Трибуна на гребном канале из-за шквалистого ветра обрушилась во вторник при проведении соревнований школьников по футболу. Погибла женщина, 37 человек, в том числе, 24 ребёнка, пострадали.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» уже публиковал видео последствий непогоды в Ростове-на-Дону – улицы превратились в реки, а машины – в лодки. При этом прогноз погоды неутешителен. По информации синоптиков, опасные природные явления сохранятся еще две недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru