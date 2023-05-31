Спортобъекты проверят в Ростове-на-Дону после трагедии на Гребном канале

Городские власти Ростова-на-Дону организуют проверку конструкций спортивных объектов после чрезвычайного происшествия с обрушением трибуны на гребном канале. Об этом объявил в соцсетях глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Он обращает внимание, что с 25 мая город накрыла непогода – идёт сильный дождь в сопровождении града и шквалистого ветра. Как передает RT, в связи с этим в Ростове-на-Дону проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.