Спасший десятки людей при пожаре в Костроме представлен к награде МЧС

По информации ведомства, вечером 5 ноября Андрей вместе с супругой были в «Полигоне». После того, как начался пожар, посетители заведения впали в панику и кинулись к главному выходу, однако Кузьмин понял, что до него ему не добраться, поэтому вместе с женой направился к запасному.

«За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось выбить дверь — десятки человек смогли выйти из здания», — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия, в результате которой погибли 13 человек, произошла в ночь на субботу, 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего в здании обвалилась кровля. Перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из пьяных посетителей запустил пиротехнику. Также стало известно, что посетители центра жаловались на постоянные драки и нарушения пожарной безопасности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о задержании сотрудниками полиции владельца сгоревшего клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева. СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Глава Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября в регионе днем траура по погибшим.

