Спасший десятки людей при пожаре в Костроме представлен к награде МЧС
Житель Костромы Андрей Кузьмин, спасший десятки людей при пожаре в кафе «Полигон», представлен к награде. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.
«Благодаря смелым и решительным действиям отдыхавшего в кафе "Полигон" в Костроме Андрея Кузьмина удалось спастись нескольким десяткам людей. Андрей Кузьмин представлен к награждению медалью МЧС России "За спасение на пожаре"», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, вечером 5 ноября Андрей вместе с супругой были в «Полигоне». После того, как начался пожар, посетители заведения впали в панику и кинулись к главному выходу, однако Кузьмин понял, что до него ему не добраться, поэтому вместе с женой направился к запасному.
«За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось выбить дверь — десятки человек смогли выйти из здания», — говорится в сообщении ведомства.
Трагедия, в результате которой погибли 13 человек, произошла в ночь на субботу, 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего в здании обвалилась кровля. Перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из пьяных посетителей запустил пиротехнику. Также стало известно, что посетители центра жаловались на постоянные драки и нарушения пожарной безопасности.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о задержании сотрудниками полиции владельца сгоревшего клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева. СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Глава Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября в регионе днем траура по погибшим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Рогов рассказал о превентивных ударах российских войск по ВСУ
- СМИ: В Крыму 17 человек пострадали в ДТП с военным грузовиком
- Путина попросили присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»
- Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях саммита G20
- На замминистра по культуре и спорту Запорожской области совершено покушение
- Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине
- В Госдуме предложили запретить видеоигры с пропагандой насилия и ЛГБТ
- Дилеры: Запасов импортных автомобилей в автосалонах хватит на 2 - 4 месяца
- Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 21 ноября
- Володин: Американская политическая система в прямом смысле слова мертва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru