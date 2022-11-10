Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон»

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в местном клубе «Полигон», сообщает РИА Новости.

По всей строгости закона. Все виновные в гибели людей в клубе «Полигон» должны быть наказаны

Мужчине предъявили обвинение по статье «нарушение требований пожарной безопасности» и арестовали на срок до 5 января. Мирзоеву грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в костромском кафе «Полигон». В результате инцидента погибли 13 человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоАрестыПогибшиеПожарКострома
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