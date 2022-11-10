Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон»

Мужчине предъявили обвинение по статье «нарушение требований пожарной безопасности» и арестовали на срок до 5 января. Мирзоеву грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в костромском кафе «Полигон». В результате инцидента погибли 13 человек, сообщает RT.