Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон»
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в местном клубе «Полигон», сообщает РИА Новости.
Мужчине предъявили обвинение по статье «нарушение требований пожарной безопасности» и арестовали на срок до 5 января. Мирзоеву грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в костромском кафе «Полигон». В результате инцидента погибли 13 человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru