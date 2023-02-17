Социальные выплаты проиндексировали на 5,5% в Калужской области
В Калужской области проиндексировали на 5,5% социальные выплаты, сообщил у себя в социальных сетях депутат Законодательного Собрания Калужской области Александр Козлов.
«На 5,5 % проиндексировали ряд социальных выплат - приемным родителям, опекунам и попечителям, выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также проиндексиповали размеры компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам сельской местности и членам многодетных семей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что поправки в закон приняты 16 февраля на заседании сессии Заксобрания региона.
Также заксобранием Калужской области было принято решение увеличить выплаты для участников СВО и людей, участвующих в восстановлении новых регионов. В частности, к уже существующим выплатам будет осуществляться дополнительная соцвыплата в размере 500 тысяч рублей людям, получившим ранение, которое не подпадает под категорию лёгкого или тяжёлого.
Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН заявил, что в 2023 году пенсии проиндексируют.
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