Социальные координаторы оказали пациентам больниц более 115 тысяч услуг
Социальные координаторы появились в ряде столичных больниц в 2021 году. Это сотрудники департамента соцзащиты, занимающиеся немедицинскими вопросами и проактивно помогающие столичным жителям, которые остались без поддержки родственников на время госпитализации. Сегодня социальные координаторы есть в 33 больницах, в ближайшем будущем они будут трудиться во всех московских клиниках, в том числе в детских. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В преддверии Дня социального работника она встретилась с сотрудниками службы соцкоординаторов и представителями медицинских организаций и обсудила с ними успешные кейсы, результаты работы и перспективы развития.
По словам Раковой, социальные координаторы — новый для России вид соцработников, однако они уже оказали москвичам свыше 115 тысяч услуг. Благодаря помощи таких людей врачи могут более эффективно трудиться, а для пациентов организуется бесшовный переход домой либо в социальное учреждение.
Вице-мэр также поделилась планами расширить действие проекта и на детские стационары, где социальные координаторы будут помогать родителям больных детей, например, оформить документы и при необходимости организовать социальную помощь.
Каждый день социальные координаторы навещают новых пациентов. В первую очередь внимание уделяется пожилым людям, многодетным семьям, инвалидам, бездомным, потерявшим память, но при этом помощь оказывается всем нуждающимся.
Задача координаторов — поддержать человека после выписки, оформить социальное обслуживание на дому, получить путевку в геронтологический центр или социальный дом, помочь связаться с родственниками и так далее. Вместе с ними трудятся московские психологи, которые помогают пациентам и их родственникам справиться с тревогой и переживаниями и принять изменения в состоянии здоровья. Помогают специалисты и медикам, чтобы уменьшить риск профессионального выгорания. Благодаря такому взаимодействию нивелируются разнообразные барьеры и обеспечивается комфортное получение социальной поддержки.
Напомним, что с февраля 2023 года социальные координаторы трудятся в новых флагманских центрах городских стационаров. В частности, они заботятся о самых сложных пациентах. Их основные задачи — быстрое решение социальных вопросов москвичей и своевременное высвобождение коечного фонда. Сегодня в больницах задействованы 62 психолога и 108 социальных координаторов.
Ранее Ракова заявила, что свыше 8500 пациентов флагманского центра московского НИИ СП им. Н.В. Склифосовского получили экстренную медпомощь за два месяца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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