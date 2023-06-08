Социальные координаторы оказали пациентам больниц более 115 тысяч услуг

В преддверии Дня социального работника она встретилась с сотрудниками службы соцкоординаторов и представителями медицинских организаций и обсудила с ними успешные кейсы, результаты работы и перспективы развития.

По словам Раковой, социальные координаторы — новый для России вид соцработников, однако они уже оказали москвичам свыше 115 тысяч услуг. Благодаря помощи таких людей врачи могут более эффективно трудиться, а для пациентов организуется бесшовный переход домой либо в социальное учреждение.

Вице-мэр также поделилась планами расширить действие проекта и на детские стационары, где социальные координаторы будут помогать родителям больных детей, например, оформить документы и при необходимости организовать социальную помощь.

Каждый день социальные координаторы навещают новых пациентов. В первую очередь внимание уделяется пожилым людям, многодетным семьям, инвалидам, бездомным, потерявшим память, но при этом помощь оказывается всем нуждающимся.

Задача координаторов — поддержать человека после выписки, оформить социальное обслуживание на дому, получить путевку в геронтологический центр или социальный дом, помочь связаться с родственниками и так далее. Вместе с ними трудятся московские психологи, которые помогают пациентам и их родственникам справиться с тревогой и переживаниями и принять изменения в состоянии здоровья. Помогают специалисты и медикам, чтобы уменьшить риск профессионального выгорания. Благодаря такому взаимодействию нивелируются разнообразные барьеры и обеспечивается комфортное получение социальной поддержки.

Напомним, что с февраля 2023 года социальные координаторы трудятся в новых флагманских центрах городских стационаров. В частности, они заботятся о самых сложных пациентах. Их основные задачи — быстрое решение социальных вопросов москвичей и своевременное высвобождение коечного фонда. Сегодня в больницах задействованы 62 психолога и 108 социальных координаторов.

Ранее Ракова заявила, что свыше 8500 пациентов флагманского центра московского НИИ СП им. Н.В. Склифосовского получили экстренную медпомощь за два месяца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

