Собянин анонсировал открытие флагманского центра Боткинской больницы в этом году
Новый флагманский центр городской клинической больницы имени Боткина будет принимать пациентов уже в этом году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что центр будет оказывать не только экстренную, но также и плановую помощь. По словам Собянина, оборудование в центре самого высокого экспертного класса.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, разрешение на ввод в эксплуатацию флагманского центра планируется получить в конце июня. В свою очередь Собянин поручил начать прием пациентов осенью.
Со своей стороны, главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сообщил Собянину, что с вводом флагманского центра производственные мощности больницы увеличатся с нынешних чуть более 70 тысяч хирургических вмешательств до 100 тысяч. При этом он подчеркнул, что поступления пациентов по «скорой» вырастут в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru