Сотрудники МЧС проверяют информацию о прорыве плотины под Курганом
Сотрудники МЧС выехали в село под Курганом для проверки информации о прорыве плотины, сообщает ведомство.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал о том, что уровень реки Тобол в Кургане может подняться до 9-11 метров и даже выше. После этого глава региона призывал эвакуировать всех жителей правобережной части Кургана из-за угрозы затопления.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУМЧС РФ на территории региона под риском затопления находятся 62 населенных пункта, где проживают почти 19 тысяч человек, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru