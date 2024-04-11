Сотрудники МЧС проверяют информацию о прорыве плотины под Курганом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал о том, что уровень реки Тобол в Кургане может подняться до 9-11 метров и даже выше. После этого глава региона призывал эвакуировать всех жителей правобережной части Кургана из-за угрозы затопления.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУМЧС РФ на территории региона под риском затопления находятся 62 населенных пункта, где проживают почти 19 тысяч человек, напоминает RT.

