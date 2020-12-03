Собянина попросили разрешить работу кафе на заправках ночью
Российский топливный союз (РТС) просит разрешить работу кафе на АЗС в ночное время. Соответствующее письмо президент РТС Евгений Аркуша направил мэру Москвы Сергею Собянину.
Он пояснил, что большинство АЗС продают не только топливо, но и продукты питания, часть заправок имеют зоны кафе. В частности, в Москве кафе есть как минимум в 300 АЗС, передает РИА Новости. А согласно пояснению Роспотребнадзора, АЗС не являются местом массового пребывания людей, а также не являются развлекательными заведениями.
Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. К ним относятся и кафе.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что власти города не планируют закрывать столицу из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru