Собянина попросили разрешить работу кафе на заправках ночью

Он пояснил, что большинство АЗС продают не только топливо, но и продукты питания, часть заправок имеют зоны кафе. В частности, в Москве кафе есть как минимум в 300 АЗС, передает РИА Новости. А согласно пояснению Роспотребнадзора, АЗС не являются местом массового пребывания людей, а также не являются развлекательными заведениями.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. К ним относятся и кафе.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что власти города не планируют закрывать столицу из-за распространения коронавирусной инфекции.

