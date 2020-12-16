Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве вскоре может пойти на спад
В Москве в настоящий момент нет необходимости вводить жёсткий локдаун и закрывать сектора экономики. Об этом заявил Сергей Собянин, добавив, что заболеваемость коронавирусом вскоре может пойти на спад. Градоначальник пояснил, что столичная система здравоохранения справляется с потоком больных, однако ситуация непростая, отмечают Известия. Но в этих условиях власти Москвы могут позволить себе не вводить локдауны, чтобы не обрушить экономику, доходы москвичей, а также не нарушить нормальную социальную жизнь.
Также Сергей Собянин выразил надежду на то, что в ближайшее время пандемия пойдёт на спад, подчеркивает RT.
А ранее мэр Москвы рассказал, при каком условии в столице ужесточат карантин из-за эпидемии COVID-19. Свое мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1». Собянин считает, что усиление ограничений придется делать только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных.
«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», - пояснил Собянин.
Он также отрицает необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.
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