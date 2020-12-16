Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве вскоре может пойти на спад

В Москве в настоящий момент нет необходимости вводить жёсткий локдаун и закрывать сектора экономики. Об этом заявил Сергей Собянин, добавив, что заболеваемость коронавирусом вскоре может пойти на спад. Градоначальник пояснил, что столичная система здравоохранения справляется с потоком больных, однако ситуация непростая, отмечают Известия. Но в этих условиях власти Москвы могут позволить себе не вводить локдауны, чтобы не обрушить экономику, доходы москвичей, а также не нарушить нормальную социальную жизнь.

Также Сергей Собянин выразил надежду на то, что в ближайшее время пандемия пойдёт на спад, подчеркивает RT.