Собянин: «Мягкие» COVID-ограничения в Москве сохранятся в ближайшие месяцы

Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях «мягких» ограничений, связанных с COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом, он отметил, что власти воздерживаются от радикальных мер. Градоначальник добавил, что Москва старается работать без масштабных локдаунов.

По его словам, при этом в столице максимально мобилизуется вся система здравоохранения, пишет RT. Также Сергей Собянин заявил о серьезных успехах в борьбе с пандемией COVID-19, однако, по словам градоначальника. расслабляться пока рано.

«Общими усилиями мы добились серьезных успехов в борьбе с пандемией. В отличие от весны, сегодня город живет в условиях минимальных ограничений. Тем не менее, расслабляться пока рано», -заявил градоначальник, выступая с отчетом в Мосгордуме.

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А ранее Сергей Собянин заявлял, что усиление коронавирусных ограничений в Москве возможно при условии, если здравоохранение перестанет справляться с потоком пациентов. Кроме того, градоначальник отверг необходимость дополнительных ограничений в период новогодних праздников.

Согласно указу мэра, все развлекательные заведения и столичный общепит до 15 января смогут работать лишь до 23 часов. Ограничения не распространяются на службы доставки, а также блюда и напитки навынос.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияМоскваКоронавирусСергей Собянин
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