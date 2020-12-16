Собянин: «Мягкие» COVID-ограничения в Москве сохранятся в ближайшие месяцы

Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях «мягких» ограничений, связанных с COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом, он отметил, что власти воздерживаются от радикальных мер. Градоначальник добавил, что Москва старается работать без масштабных локдаунов.

По его словам, при этом в столице максимально мобилизуется вся система здравоохранения, пишет RT. Также Сергей Собянин заявил о серьезных успехах в борьбе с пандемией COVID-19, однако, по словам градоначальника. расслабляться пока рано.

«Общими усилиями мы добились серьезных успехов в борьбе с пандемией. В отличие от весны, сегодня город живет в условиях минимальных ограничений. Тем не менее, расслабляться пока рано», -заявил градоначальник, выступая с отчетом в Мосгордуме.