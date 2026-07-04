Над Удмуртией сбили ракету ВСУ, пытавшуюся атаковать предприятие

ВСУ попытались ударить по предприятию в Удмуртии. Об этом написал глава республики Александр Бречалов в мессенджере «Макс».

Он отметил, что силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима.

«В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», — указал Бречалов.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее ВСУ атаковали рынок в Токмаке Запорожской области, при ударе погибли пять человек.

