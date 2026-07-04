Над Удмуртией сбили ракету ВСУ, пытавшуюся атаковать предприятие
4 июля 202604:29
Юлия Савченко
ВСУ попытались ударить по предприятию в Удмуртии. Об этом написал глава республики Александр Бречалов в мессенджере «Макс».
Он отметил, что силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима.
«В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», — указал Бречалов.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее ВСУ атаковали рынок в Токмаке Запорожской области, при ударе погибли пять человек.
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