Собянин выделил дополнительные средства на закупку препаратов от COVID-19

А ранее стало известно, какие лекарства необходимо иметь в домашней аптечке в период эпидемии COVID-19. Как сообщает «АиФ» со ссылкой на завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН Сергея Зырянова, россиянам следует запастись жаропонижающими препаратами - «лучше парацетамол», а также каплями в нос.

При этом Зырянова не советует покупать антибиотики, поскольку для лечения ими необходимо назначение врача. Также следует отказаться от самостоятельного приема противовирусных препаратов, поскольку они «обладают массой нежелательных реакций». Их также назначают специалисты.



