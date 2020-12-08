Собянин выделил дополнительные средства на закупку препаратов от COVID-19
Сергей Собянин дополнительно выделил 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы.
Отмечается, что закупленные на эти деньги препараты будут предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, проходящих лечение от COVID-19 на дому.
А ранее стало известно, какие лекарства необходимо иметь в домашней аптечке в период эпидемии COVID-19. Как сообщает «АиФ» со ссылкой на завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН Сергея Зырянова, россиянам следует запастись жаропонижающими препаратами - «лучше парацетамол», а также каплями в нос.
При этом Зырянова не советует покупать антибиотики, поскольку для лечения ими необходимо назначение врача. Также следует отказаться от самостоятельного приема противовирусных препаратов, поскольку они «обладают массой нежелательных реакций». Их также назначают специалисты.
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