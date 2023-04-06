Собянин: В этом году в метро поступит около 300 новых вагонов «Москва-2020»
Около трёх сотен новых вагонов «Москва-2020» будет направлено метрополитену российской столицы в течении нынешнего года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как уточнил градоначальник, 32 вагона инновационного состава будут, в частности, ходить на полностью открытой недавно Большой кольцевой линии. По словам Собянина, это позволит сократить интервалы в движении, при этом поездки станут более удобными.
Кроме того, вскоре будет сдано в эксплуатацию третье депо БКЛ «Аминьевское». После открытия оно будет обслуживать поезда.
Уровень шума у вагонов «Москва-2020» меньше на 15%, проход между вагонами, а также двери шире предшественников, повышена пассажировместимость. Среди прочих преимуществ, в новых вагонах больше количество USB-зарядок.
Сергей Собяинин также рассказал, что перед началом эксплуатации составы проходят обязательную процедуру проверку в несколько этапов. Все системы на заводе производителя испытываются по ста с лишним параметрам.
Кроме того, проводится дополнительное тестирование в депо, контрольная обкатка. В общей сложности, состав обязан проехать 300 километров без пассажиров. Только после успешных тестов его выпускают на линии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru