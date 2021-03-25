Собянин сообщил об увеличении числа случаев коронавируса среди пожилых
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабильная, сообщает ТАСС.
«Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, плюс добавилась вакцинация», - сказал градоначальник.
Глава столицы добавил, что стало больше пожилых горожан с коронавирусом, которым требуется госпитализация. Собянин отметил, что помочь им жет вакцинация, так как у большинства из них нет противопоказаний.
Ранее мэр Москвы не исключил отмену ковидных запретов до конца весны при сохранении летом масочного режима и ограничения массовых мероприятий.
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