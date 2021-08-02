Собянин рассказал о взаимодействии городских служб и бизнеса во время пандемии
На поддержку граждан и бизнеса в пандемию COVID-19 было потрачено около 100 млрд руб. Об этом в интервью РБК рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции.
«Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например, для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования», - подчеркнул мэр Москвы.
Собянин добавил, что в борьбе с эпидемией взаимодействие с частным бизнесом выстраивалось без единой проблемы. Также он сообщил, что доволен тем, как городские службы проходят испытание COVID-19.
«Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», - подчеркнул градоначальник.
Мэр рассказал, что в этом заслуга не только здравоохранения. Это работа всех городских служб.
«Если бы у нас не было мощных систем капитального ремонта, мы бы за месяц не перепрофилировали больницы и не открыли новые госпитали. Если бы не было строительного комплекса, мы никакого Вороновского бы не построили, Коммунарку бы не построили. Если бы не было экономического комплекса, мы бы не обеспечили огромные объемы закупок санитарных масок, халатов и прочего», - резюмировал столичный мэр.
Между тем, ранее Сергей Собянин рассказал, что три недели с QR-кодами улучшили ситуацию с коронавирусом в Москве. По его словам, жители столицы стали чаще вакцинироваться, а также меньше контактировать. За это время заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе снизилась в 2 раза.
Ранее Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации. На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса власти посчитали возможным продолжить поэтапное смягчение действующих ограничений, передает RT.
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