Собянин: в Москве не планируют широко праздновать День города

По его словам, в мегаполисе будут организованы ярмарки, но без культурной программы. «Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», — сказал глава города.

Ранее Собянин заявил, что три недели с QR-кодами улучшили ситуацию с коронавирусом в Москве.

