Собянин: в Москве не планируют широко праздновать День города

Возобновлять в ближайшее время фестивали и широко праздновать День города в Москве не планируется, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.

Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

По его словам, в мегаполисе будут организованы ярмарки, но без культурной программы. «Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», — сказал глава города.

Ранее Собянин заявил, что три недели с QR-кодами улучшили ситуацию с коронавирусом в Москве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияДень ГородаМосква
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