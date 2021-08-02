Собянин: в Москве не планируют широко праздновать День города
2 августа 202103:33
Возобновлять в ближайшее время фестивали и широко праздновать День города в Москве не планируется, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.
По его словам, в мегаполисе будут организованы ярмарки, но без культурной программы. «Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», — сказал глава города.
Ранее Собянин заявил, что три недели с QR-кодами улучшили ситуацию с коронавирусом в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru