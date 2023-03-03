Собянин рассказал о реализованных в Зеленограде проектах благоустройства
За 12 лет в Зеленограде благоустроили почти 40 парков и общественных пространств, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В порядок привели площадь Юности, расширили пешеходную зону на Центральном проспекте, обновили поле между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе, перечислил мэр.
Градоначальник уточнил, что благоустроено более 180 гектаров территории округа.
Также открылся центр госуслуг района Крюково. Помещение под МФЦ приспособили в районе Силино.
В 2023 году планируется обновить пешеходную зону в 4-м микрорайоне района Матушкино и завершить благоустройство «Аллеи вязов».
Новый спортивный комплекс «Спутник Арена» с бассейном и футбольным полем откроется в апреле 2023 года. По словам Собянина, там будут тренироваться воспитанники спортивных школ, передает НСН.
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