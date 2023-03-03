Собянин: Спорткомплекс «Спутник Арена» планируется открыть в апреле

Новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном, футбольным полем и легкоатлетическим ядром откроется в апреле. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в спорткомплексе будут тренироваться воспитанники спортивных школ. По словам Собянина, в свободное от секций время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Кроме того, мэр рассказал, что в 2023 году завершится реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3. Он добавил, что это будет современный трехуровневый ТПУ, который был создан по уникальному проекту. Так, по словам Собянина, Зеленоград является динамично развивающимся столичным округом.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваСтроительствоСергей Собянин
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