Собянин: Спорткомплекс «Спутник Арена» планируется открыть в апреле
Новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном, футбольным полем и легкоатлетическим ядром откроется в апреле. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в спорткомплексе будут тренироваться воспитанники спортивных школ. По словам Собянина, в свободное от секций время спорткомплекс смогут посещать все желающие.
Кроме того, мэр рассказал, что в 2023 году завершится реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3. Он добавил, что это будет современный трехуровневый ТПУ, который был создан по уникальному проекту. Так, по словам Собянина, Зеленоград является динамично развивающимся столичным округом.
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