Собянин рассказал, как программа «Мой район» развивает Отрадное, Южное и Северное Медведково

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития районов Отрадное, Северное и Южное Медведково. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Собянин указал, что за последние годы в каждом из 125 районов и 21 поселения столицы было реализовано множество проектов, повысивших качество и комфорт жизни горожан. Эта работа ведется в рамках программы «Мой район».

Мэр анонсировал серию постов о том, как изменились районы столицы за 12 лет и каковы ближайшие планы их развития.

«Начну с трех районов на северо-востоке Москвы. Отрадное, Южное и Северное Медведково - родной дом для 400 тыс. москвичей. Мы многое сделали для того, чтобы он стал еще более комфортным и уютным», — написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что эти районы столицы станут еще более удобными и привлекательными для жизни.

