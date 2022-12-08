Собянин: Москва направит доходы от новогодних мероприятий на помощь военным и их семьям

Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку военнослужащих и их семей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы отказались от салютов, от больших уличных концертов, но тем не менее это полноценный Новый год. Те доходы, которые мы получим от праздничных мероприятий, направим на поддержку военнослужащих, их семей, на восстановление новых территорий», — рассказал градоначальник в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр подчеркнул, что доходы от проведения новогодних мероприятий будут значительно выше, чем от экономии на них: в праздновании задействованы десятки тысяч предприятий малого бизнеса — общепит, торговля, гостиничные и транспортные услуги. По словам Собянина, участники спецоперации также поддерживают организацию новогодних мероприятий и детских елок. Мэр Москвы призвал не забывать о военных, которые рискуют жизнью на передовой, их детях, работниках оборонных предприятий.

«Конечно, ничего этого не надо забывать, и, праздник должен быть посвящен в первую очередь им. Но праздник должен быть праздником», — подчеркнул мэр.

Собянин пожелал горожанам сохранять уверенность в завтрашнем дне, не терять «чувства взаимной помощи, чувства товарищества, чувства долга, что сегодня очень актуально, любви к своей стране». Кроме того, мэр пожелал военнослужащим, которые находятся на фронте, «удачи, успеха, победы», отметив, что граждане будут «делать все, чтобы помочь им в этом».

Формат празднования Нового года москвичи определили посредством голосования в проекте «Активный гражданин». Более 80% горожан поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. За два с половиной дня свое мнение высказали около 300 тысяч человек.

