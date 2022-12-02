Собянин посетил линию обороны на Донбассе

По его словам, столица помогает обустроить «противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи», а также «устанавливает генераторы, печки, проводит освещение и строит медицинские пункты».

«На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что также посетил в Луганске городскую многопрофильную больницу №7, где встретился врачами из Москвы. Он уточнил, что бригада из 20 человек «работает добровольно и самоотверженно» и уже сделала более четырёх тысяч операций, в том числе раненым бойцам и пострадавшим детям.

Ранее Собянин, выступая на просветительском марафоне «Знание», заявил, что московская транспортная карта «Тройка» заработала в Луганске, сообщает RT.

