Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания

Размер гранта будет зависеть от площади открываемых точек и прочих особенностей их работы. Заявки на получение субсидии будут приниматься с 28 марта по 30 июня.

Предполагается, что мера будет способствовать развитию индустрии быстрого питания на территории Москвы, и российские сети в короткие сроки заменят закрывающиеся точки питания иностранных компаний.

Ранее руководство сети «Макдональдс» приняло решение о приостановке работы ресторанов в России с 14 марта. Рестораны закроются на неопределенный срок, доставка работать также не будет. Кроме того, компания Burger King объявила о приостановке поддержки российского рынка.



