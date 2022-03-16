Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания
В Москве для поддержки отечественных сетей быстрого питания выделят гранты. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
В документе говорится, что условием получения средств от города станет открытие новых точек общественного питания в сегменте быстрого обслуживания (фастфуд), работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников.
Размер гранта будет зависеть от площади открываемых точек и прочих особенностей их работы. Заявки на получение субсидии будут приниматься с 28 марта по 30 июня.
Предполагается, что мера будет способствовать развитию индустрии быстрого питания на территории Москвы, и российские сети в короткие сроки заменят закрывающиеся точки питания иностранных компаний.
Ранее руководство сети «Макдональдс» приняло решение о приостановке работы ресторанов в России с 14 марта. Рестораны закроются на неопределенный срок, доставка работать также не будет. Кроме того, компания Burger King объявила о приостановке поддержки российского рынка.
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