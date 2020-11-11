Собянин рассказал о новых мерах поддержки столичного бизнеса

Столичные власти обдумают новые меры поддержки для бизнеса из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью «Первому каналу» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что экономика серьёзно пострадала в период пандемии, и новая вспышка заболеваемости «не улучшает показатели».

По словам Собянина, на данный момент сферы торговли и услуг потеряли около 3,5% прибыли по сравнению с прошлым годом. Ресторанный и гостиничный бизнес, розничная торговля и торговые центры продемонстрировали более значительное снижение.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что через две-три недели в столице могут вступить в силу новые коронавирусные ограничения.

