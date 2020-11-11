«Вводим наперед». Собянин не исключил новых ограничений из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через две-три недели в столице могут ввести новые ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», градоначальник отметил, что новые ограничения вводятся «наперед». «Мы прогнозируем, что будет через неделю, через две, через три», - добавил Собянин.
По словам мэра, к осеннему периоду пандемии город подготовлен лучше, чем к весеннему.
«Мы развернули порядка 8 тысяч дополнительных госпитальных коек, научились чётко и выверено выстраивать работу всех звеньев здравоохранения», - отметил градоначальник.
Он также заверил, что ограничения из-за COVID-19 должны минимально отразиться на экономике и бизнесе, а принимаемые властями решения - гарантировать медпомощь населению. Мэр подчеркнул, что финансовые проблемы для населения не менее критичны, чем проблемы системы здравоохранения, поэтому властям всегда нужно искать баланс.
С начала пандемии в Москве выявлено 485 545 случаев коронавируса, в том числе 4 477 - за последние сутки. В связи с ростом количества пациентов, с 13 ноября по 15 января в столице запретили работу всех ночных заведений (в период с 23 до 6 часов), приостановлено посещение культурных мероприятий, студенты переводятся на онлайн-обучение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru