«Вводим наперед». Собянин не исключил новых ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через две-три недели в столице могут ввести новые ограничения, связанные с распространением коронавируса.



Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», градоначальник отметил, что новые ограничения вводятся «наперед». «Мы прогнозируем, что будет через неделю, через две, через три», - добавил Собянин.



По словам мэра, к осеннему периоду пандемии город подготовлен лучше, чем к весеннему.

«Мы развернули порядка 8 тысяч дополнительных госпитальных коек, научились чётко и выверено выстраивать работу всех звеньев здравоохранения», - отметил градоначальник.

Он также заверил, что ограничения из-за COVID-19 должны минимально отразиться на экономике и бизнесе, а принимаемые властями решения - гарантировать медпомощь населению. Мэр подчеркнул, что финансовые проблемы для населения не менее критичны, чем проблемы системы здравоохранения, поэтому властям всегда нужно искать баланс.

С начала пандемии в Москве выявлено 485 545 случаев коронавируса, в том числе 4 477 - за последние сутки. В связи с ростом количества пациентов, с 13 ноября по 15 января в столице запретили работу всех ночных заведений (в период с 23 до 6 часов), приостановлено посещение культурных мероприятий, студенты переводятся на онлайн-обучение.