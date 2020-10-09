Собянин рассказал о ходе программы реконструкции поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказа о ходе программы реконструкции столичных поликлиник. В частности, во время осмотра работ, проходящих в головном здании поликлиники, расположенного на ул. Куликовская в Северном Бутове, градоначальник заявил, что городская поликлиника №118 после комплексной реконструкции должна принять первых пациентов до конца этого года.

Сергей Собянин пояснил, что в ходе программы проводится не плановый ремонт, а полная модернизация зданий, которые морально устарели.

«Меняются перекрытия, перегородки, кровля, усиливаются фундаменты, ставится новое технологическое оборудование», - пояснил градоначальник.

Всего в реконструкции находится 37 объектов. Большинство из них будет закончено в конце этого года и начале следующего. В 2021 году, по словам Собянина, несмотря на все сложности с бюджетом, столичные власти начнут ремонт около 40 поликлиник.