Собянин рассказал о ходе программы реконструкции поликлиник
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказа о ходе программы реконструкции столичных поликлиник. В частности, во время осмотра работ, проходящих в головном здании поликлиники, расположенного на ул. Куликовская в Северном Бутове, градоначальник заявил, что городская поликлиника №118 после комплексной реконструкции должна принять первых пациентов до конца этого года.
Сергей Собянин пояснил, что в ходе программы проводится не плановый ремонт, а полная модернизация зданий, которые морально устарели.
«Меняются перекрытия, перегородки, кровля, усиливаются фундаменты, ставится новое технологическое оборудование», - пояснил градоначальник.
Всего в реконструкции находится 37 объектов. Большинство из них будет закончено в конце этого года и начале следующего. В 2021 году, по словам Собянина, несмотря на все сложности с бюджетом, столичные власти начнут ремонт около 40 поликлиник.
Напомним, реконструкция поликлиники №118 была начата в феврале и должна быть завершена в октябре. На время проведения работ её пациенты были переведены в филиал №6, расположенный в районе Южное Бутово. Работы в здании ведутся в круглосуточном режиме. В настоящее время реконструкция находится в завершающей стадии.
После завершения ремонта в головном здании будут работать 189 человек. В поликлинике планируется установить свыше 340 единиц современного медицинского оборудования. На нём врачи смогут проводить современные виды диагностики. В их числе нейросонография детей первых месяцев жизни, суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг и эхокардиография Для мам появятся кабинеты для обучения уходу за новорожденными и кормления грудных детей. Для медицинского наблюдения и терапии в дневные часы там будет работать дневной стационар.
Напомним, в Москве продолжается реализация программы капитального ремонта поликлиник. Работы не прекращались даже во время пандемии. В общей сложности предстоит отремонтировать 135 зданий. В их числе и детская городская поликлиника №7.
Главный врач детской городской поликлиники №7 Елена Кац рассказала НСН, как долго проходит ремонт в её поликлинике и сколько уже сделано.
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