Капремонт московских поликлиник закончится в 2021 году

В Москве на капитальный ремонт закрылись 37 поликлиник, чтобы соответствовать московскому стандарту+. Как идет модернизация столичных здравниц, в интервью НСН рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Паламарчук.

Общая площадь 37 зданий поликлиник, которые сейчас находятся на капитальном ремонте, - 120 тысяч кв м. Это огромная площадь, почти 17 футбольных полей. Расскажите подробнее, что сейчас там происходит и на каком этапе?

- Клиники на разных стадиях ремонта находятся. Также это зависит от степени изначального износа зданий. Капитальный ремонт начался в феврале-марте этого года. Тогда было 12 зданий. Там уже идет замена сетей, устройство перегородок, навесных фасадов, ремонт кровли и отделочные работы по стенам, потолкам, полам. Почти везде уже заменены окна. В начале июля ремонт начался еще в 25 зданиях. Там полностью завершен демонтаж, идет возведение перегородок, начались работы по инженерным сетям, по замене окон, ремонт кровель. В скором времени уже будут приступать к фасадам.

Как идут работы, все ли успеваете в срок? Повлияла ли ситуация с коронавирусом на капитальный ремонт?

- Ситуация с коронавирусом незначительно скорректировала сроки. На объектах трудится более 5000 строителей, порядка 300 единиц техники. В ближайшее время мы наверстаем и работы будут завершены в изначально установленные сроки. Мы планируем завершить работы по всем 37 зданиям в 2021 году.