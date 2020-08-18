Капремонт московских поликлиник закончится в 2021 году
О ходе модернизация столичных поликлиник в интервью НСН рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Паламарчук.
В Москве на капитальный ремонт закрылись 37 поликлиник, чтобы соответствовать московскому стандарту+. Как идет модернизация столичных здравниц, в интервью НСН рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Паламарчук.
Общая площадь 37 зданий поликлиник, которые сейчас находятся на капитальном ремонте, - 120 тысяч кв м. Это огромная площадь, почти 17 футбольных полей. Расскажите подробнее, что сейчас там происходит и на каком этапе?
- Клиники на разных стадиях ремонта находятся. Также это зависит от степени изначального износа зданий. Капитальный ремонт начался в феврале-марте этого года. Тогда было 12 зданий. Там уже идет замена сетей, устройство перегородок, навесных фасадов, ремонт кровли и отделочные работы по стенам, потолкам, полам. Почти везде уже заменены окна. В начале июля ремонт начался еще в 25 зданиях. Там полностью завершен демонтаж, идет возведение перегородок, начались работы по инженерным сетям, по замене окон, ремонт кровель. В скором времени уже будут приступать к фасадам.
Как идут работы, все ли успеваете в срок? Повлияла ли ситуация с коронавирусом на капитальный ремонт?
- Ситуация с коронавирусом незначительно скорректировала сроки. На объектах трудится более 5000 строителей, порядка 300 единиц техники. В ближайшее время мы наверстаем и работы будут завершены в изначально установленные сроки. Мы планируем завершить работы по всем 37 зданиям в 2021 году.
Что было сделано, чтобы не перегружать работающие поликлиники?
- К проработке этого вопроса подходили тщательно. Анализировали близлежащие поликлиники, их загрузку, планировали перераспределение как персонала, так и пациентов, чтобы им было максимально удобно. Частично перестраивали движение маршрутов наземного транспорта, чтобы было удобнее добираться до временной поликлиники.
Что ждет москвичей после завершения капитального ремонта их поликлиник?
- Московский стандарт+ направлен на создание комфортных условий для пациентов. Это удобные зоны ожидания, это расположение таким образом, чтобы более посещаемые кабинеты были на первых этажах, менее посещаемые и административные помещения – на верхних этажах. В филиалах поликлиник будут принимать врачи по восьми самым востребованным специальностям. Это терапевты, офтальмологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, отоларингологи и хирурги. В главных зданиях пациентов будут принимать еще инфекционисты, гастроэнтерологи, пульмонологи, аллергологи-иммунологи и колопроктологи. Помимо этого, все филиалы будут оснащены современным цифровым рентгеновским оборудованием, маммографами, аппаратами УЗИ. Головные здания будут оснащены аппаратами МРТ, КТ. Для врачей будут предусмотрены специальные комнаты отдыха. Помещения будут оснащены современной удобной мебелью как для пациентов, так и для персонала. Будут благоустроены прилегающие территории. Они будут разделены на несколько зон – входные, служебно-бытовые, парковочные, прогулочные.
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