Собянин присвоил технопарку «Рябиновая 44» статус приоритетного инвестпроекта

Будущий первый в Москве технопарк в сфере пищевой промышленности «Рябиновая 44» в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) стал приоритетным инвестпроектом. Об этом в официальном Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что технопарк «Рябиновая 44» стал логичным продолжением освоения территории рядом с Московским комбинатом шампанских вин. Здесь уже трудятся изготовители готовой пищевой продукции, полуфабрикатов и напитков.

По словам мэра, площадь будущего технопарка — свыше 10 тысяч «квадратов». Здесь будут находиться лаборатории пищевых исследований и специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса. Ожидается, что до конца 2024 года на реализацию проекта будет потрачено 617,7 млн руб. Благодаря статусу приоритетного инвестиционного проекта он сможет уменьшить нагрузку по региональным налогам до 25%.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:МоскваПромышленностьСергей Собянин

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