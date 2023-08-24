Собянин присвоил технопарку «Рябиновая 44» статус приоритетного инвестпроекта
Будущий первый в Москве технопарк в сфере пищевой промышленности «Рябиновая 44» в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) стал приоритетным инвестпроектом. Об этом в официальном Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что технопарк «Рябиновая 44» стал логичным продолжением освоения территории рядом с Московским комбинатом шампанских вин. Здесь уже трудятся изготовители готовой пищевой продукции, полуфабрикатов и напитков.
По словам мэра, площадь будущего технопарка — свыше 10 тысяч «квадратов». Здесь будут находиться лаборатории пищевых исследований и специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса. Ожидается, что до конца 2024 года на реализацию проекта будет потрачено 617,7 млн руб. Благодаря статусу приоритетного инвестиционного проекта он сможет уменьшить нагрузку по региональным налогам до 25%.
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