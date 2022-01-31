На стройплощадке НКЦ продолжается монтаж уникальной системы ветрозащиты

Уникальную систему самоподъемной ветрозащиты применят для строительства 47-этажной башни Национального космического центра (НКЦ) на территории Филёвской поймы. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании по строительству объекта АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«В настоящее время ведется монтаж экранов самоподъемной ветрозащиты, которая состоит из 27 щитов высотой 4 метра. Ее особенностью является независимая система подъема: для перемещения ветрозащитных экранов между уровнями башни не потребуется использование специализированных кранов, весь процесс движения обеспечит гидравлика», – рассказал Кравцов.

По словам главы «Мосинжпроекта», благодаря самоподъемной системе ветрозащиты станет возможным ведение работ круглосуточно и при любых погодных условиях.

В свою очередь, гендиректор «МИП-Строй 1» (входит в ГК «Мосинжпроект») Константин Маслаков отметил, что применение комплексной системы из самоподъемной гидравлической опалубки и ветрозащиты на строительстве высотной части НКЦ оптимизирует процесс организации работ. По словам Маслакова, компания впервые ведет высотное строительство собственными силами и сможет выйти на темп строительства до 3-х этажей высотной части в месяц, используя средства малой механизации, нестандартные технологии и материалы.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщал, что основные конструкции восьмого этажа высотной части НКЦ уже готовы, также завершены монолитные работы почти на всех блоках низкоэтажной части объекта. Кроме того, завершается монтаж металлических конструкций галереи.

