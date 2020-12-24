Собянин предложил москвичам поздравить друзей виртуальной открыткой

Москвичи смогут поздравить друг друга с Новым годом с помощью открытки в социальных сетях. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если Вы хотите поздравить с наступающим Новым годом своих родственников, друзей, знакомых и просто всех москвичей, можно сделать это прямо сейчас. Отправьте им поздравительную открытку, подписав ее с помощью социальных сетей. Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте», - отметил Собянин.