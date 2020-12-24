Собянин предложил москвичам поздравить друзей виртуальной открыткой
Москвичи смогут поздравить друг друга с Новым годом с помощью открытки в социальных сетях. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
«Если Вы хотите поздравить с наступающим Новым годом своих родственников, друзей, знакомых и просто всех москвичей, можно сделать это прямо сейчас. Отправьте им поздравительную открытку, подписав ее с помощью социальных сетей. Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте», - отметил Собянин.
По словам градоначальника, несмотря на то, что 2020 год принес серьезные испытания, властям удалось немало сделать и для развития Москвы.
Собянин поздравил жителей с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и благополучия.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов ранее призвал россиян встретить наступающий 2021 год в кругу семьи. По его словам, на этот раз лучше всего отказаться от походов в рестораны и места с большим скоплением людей.
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