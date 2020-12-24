Специалисты подсчитали индекс салата «Мимоза»

Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, куда входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Самым дорогим ингредиентом мимозы стали рыбные консервы - на них придется потратить в среднем 129 рублей.

Майонез в пропорции для семьи стоит 31,2 рубля, сыр — 97,5 рубля, морковь — 7,75 рубля, репчатый лук — 3,9 рубля, яйца — 20,4 рубля, передает news.ru.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.

Ранее аналитики рассчитали индекс еще одного популярного на новогоднем столе салата «Селедка под шубой».



