Специалисты подсчитали индекс салата «Мимоза»
Платформа фискальных данных «Такском» назвала индекс салата «Мимоза». Выяснилось, что в декабре продукты для приготовления порции этого новогоднего блюда на семью из четырёх человек обойдутся в 289,75 рубля. По сравнению с 2019 годом стоимость салата выросла на 3%, передает RT.
Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, куда входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.
Самым дорогим ингредиентом мимозы стали рыбные консервы - на них придется потратить в среднем 129 рублей.
Майонез в пропорции для семьи стоит 31,2 рубля, сыр — 97,5 рубля, морковь — 7,75 рубля, репчатый лук — 3,9 рубля, яйца — 20,4 рубля, передает news.ru.
Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.
Ранее аналитики рассчитали индекс еще одного популярного на новогоднем столе салата «Селедка под шубой».
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