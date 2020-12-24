Специалисты подсчитали индекс салата «Мимоза»

Платформа фискальных данных «Такском» назвала индекс салата «Мимоза». Выяснилось, что в декабре продукты для приготовления порции этого новогоднего блюда на семью из четырёх человек обойдутся в 289,75 рубля. По сравнению с 2019 годом стоимость салата выросла на 3%, передает RT.

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Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, куда входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Самым дорогим ингредиентом мимозы стали рыбные консервы - на них придется потратить в среднем 129 рублей.

Майонез в пропорции для семьи стоит 31,2 рубля, сыр — 97,5 рубля, морковь — 7,75 рубля, репчатый лук — 3,9 рубля, яйца — 20,4 рубля, передает news.ru.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.

Ранее аналитики рассчитали индекс еще одного популярного на новогоднем столе салата «Селедка под шубой».


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ФОТО: pixabay.com
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