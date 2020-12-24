В Госдуме посоветовали россиянам встретить Новый год с семьей

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в Госдуме посоветовал россиянам встретить наступающий 2021 год в кругу семьи. По его словам, на этот раз лучше всего отказаться от походов в рестораны и мест с большим скоплением людей. Он напомнил, что на этот раз все заведения ночью работать не буду, пишет «Парламентская газет».