В Госдуме посоветовали россиянам встретить Новый год с семьей

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в Госдуме посоветовал россиянам встретить наступающий 2021 год в кругу семьи. По его словам, на этот раз лучше всего отказаться от походов в рестораны и мест с большим скоплением людей. Он напомнил, что на этот раз все заведения ночью работать не буду, пишет «Парламентская газет».

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Про себя политик рассказал, что всегда встречает Новый год в кругу семьи, не изменит своей традиции и в этом году.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал все регионы ближайшее 31 декабря сделать выходным днем, пишет «Свободная пресса».



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей МироновНовый Год
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