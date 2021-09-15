Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году
Свыше пяти тысяч дворов, парков и других объектов города благоустроено в российской столице в текущем году. Такую статистику распространила пресс-служба мэра и правительства Москвы по результатам рассмотрения отчёта об итогах работы по формированию комфортной городской среды за восемь месяцев.
Отмечается, что реализация комплексной программы повышения качества и комфорта проживания в мегаполисе возобновилась после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Среди проведённых работ: благоустройство площадей, улиц, парков и дворов; ремонт жилых домов; обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования городской инфраструктуры; поддержание чистоты и порядка; охрана окружающей среды.
В этом году новый облик получил 21 городской объект, в том числе: улицы и набережные острова Балчуг; Дмитровский переулок; участок Ленинского проспекта; улица Красная Пресня и Звенигородское шоссе. На будущий год предварительно запланировано благоустройство более полусотни общественных пространств.
В частности, продолжатся работы на Ленинском проспекте на отрезке от Садового кольца до Университетского проспекта. Стартуют мероприятия на Волоколамском шоссе и участке Кутузовского проспекта. Кроме того, так называемое «благоустройство» накроет ряд территорий Пресненского района, Арбата, Хамовников и Замоскворечья.
В пресс-службе мэрии утверждают, что москвичи одобряют подобного рода деятельность и приводят следующее мнение: «Парки превратились в принципиально новые современные объекты, которые предоставляют широкие возможности для комфортного отдыха в шаговой доступности от жилых домов. Летом - это велодорожки, спортивные площадки, площадки воркаут, а зимой - лыжные трассы, катки и горки для катания».
В текущем году, среди прочего, приводятся в порядок территории возле 29 транспортных объектов, в том числе, облагорожены 14 станций метро, четыре станции Московских центральных диаметров, четыре автобусных маршрута в Новой Москве и семь шумозащитных экранов. В планах на будущий год - благоустройство территорий, прилегающих к 16 транспортным объектам.
Помимо этого, в рамках программы реконструкции городских поликлиник планируется провести комплексный капитальный ремонт 200 зданий амбулаторных лечебных заведений, в том числе 137 поликлиник первой очереди и свыше 60 зданий второй очереди. Ремонтируются также четыре корпуса Боткинской больницы и шесть корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году
- Арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье
- Журнал Time внес Навального и Бритни Спирс в список самых влиятельных людей мира
- СМИ: израильский антипрививочник умер от COVID-19
- ДНР и ЛНР создали единое экономическое пространство
- В Великобритании назначили нового главу МИД
- Премьер Чехии рассказал о состоянии госпитализированного президента Земана
- Фильм «Дюна» стал рекордсменом по предпродажам билетов в России
- Вредных веществ не нашли в детсаду Минвод после эвакуации 70 человек
- В Испании впервые в мире госпитализировали подростка-игромана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru