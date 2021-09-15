Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году

В этом году новый облик получил 21 городской объект, в том числе: улицы и набережные острова Балчуг; Дмитровский переулок; участок Ленинского проспекта; улица Красная Пресня и Звенигородское шоссе. На будущий год предварительно запланировано благоустройство более полусотни общественных пространств.

В частности, продолжатся работы на Ленинском проспекте на отрезке от Садового кольца до Университетского проспекта. Стартуют мероприятия на Волоколамском шоссе и участке Кутузовского проспекта. Кроме того, так называемое «благоустройство» накроет ряд территорий Пресненского района, Арбата, Хамовников и Замоскворечья.

В пресс-службе мэрии утверждают, что москвичи одобряют подобного рода деятельность и приводят следующее мнение: «Парки превратились в принципиально новые современные объекты, которые предоставляют широкие возможности для комфортного отдыха в шаговой доступности от жилых домов. Летом - это велодорожки, спортивные площадки, площадки воркаут, а зимой - лыжные трассы, катки и горки для катания».