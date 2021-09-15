Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году

Свыше пяти тысяч дворов, парков и других объектов города благоустроено в российской столице в текущем году. Такую статистику распространила пресс-служба мэра и правительства Москвы по результатам рассмотрения отчёта об итогах работы по формированию комфортной городской среды за восемь месяцев.

Отмечается, что реализация комплексной программы повышения качества и комфорта проживания в мегаполисе возобновилась после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Среди проведённых работ: благоустройство площадей, улиц, парков и дворов; ремонт жилых домов; обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования городской инфраструктуры; поддержание чистоты и порядка; охрана окружающей среды.

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В этом году новый облик получил 21 городской объект, в том числе: улицы и набережные острова Балчуг; Дмитровский переулок; участок Ленинского проспекта; улица Красная Пресня и Звенигородское шоссе. На будущий год предварительно запланировано благоустройство более полусотни общественных пространств.

В частности, продолжатся работы на Ленинском проспекте на отрезке от Садового кольца до Университетского проспекта. Стартуют мероприятия на Волоколамском шоссе и участке Кутузовского проспекта. Кроме того, так называемое «благоустройство» накроет ряд территорий Пресненского района, Арбата, Хамовников и Замоскворечья.

В пресс-службе мэрии утверждают, что москвичи одобряют подобного рода деятельность и приводят следующее мнение: «Парки превратились в принципиально новые современные объекты, которые предоставляют широкие возможности для комфортного отдыха в шаговой доступности от жилых домов. Летом - это велодорожки, спортивные площадки, площадки воркаут, а зимой - лыжные трассы, катки и горки для катания».

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В текущем году, среди прочего, приводятся в порядок территории возле 29 транспортных объектов, в том числе, облагорожены 14 станций метро, четыре станции Московских центральных диаметров, четыре автобусных маршрута в Новой Москве и семь шумозащитных экранов. В планах на будущий год - благоустройство территорий, прилегающих к 16 транспортным объектам.

Помимо этого, в рамках программы реконструкции городских поликлиник планируется провести комплексный капитальный ремонт 200 зданий амбулаторных лечебных заведений, в том числе 137 поликлиник первой очереди и свыше 60 зданий второй очереди. Ремонтируются также четыре корпуса Боткинской больницы и шесть корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:РемонтМоскваБлагоустройство
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