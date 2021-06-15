Мигранты или зэки. Кто займётся стройкой в России?

26.05.2021 состоялась пресс-конференция, посвященная инициативе замещения трудовых мигрантов зэками.

26.05.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Мигранты или зэки. Кто займётся стройкой в России?»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Они считают, что зэки смогут заменить мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Возможное возвращение трудовых лагерей вызвало всплеск общественного негодования, но директор ведомства Александр Калашников уверяет: «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия». По мнению Калашникова, это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Но так ли это? Идею уже поддержали на уровне Госдумы, Минюста и Следственного комитета.

В ходе пресс-конференции участники обсудили необходимость замещения трудовых мигрантов заключенными, дали правовую оценку этой инициативе, а также рассказали о судьбе мигрантов в случае их замещения на рынке труда зэками.

Участники пресс-конференции:

  • Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов;
  • Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
  • Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

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ФОТО: flickr.com
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