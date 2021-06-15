26.05.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Мигранты или зэки. Кто займётся стройкой в России?»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Они считают, что зэки смогут заменить мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Возможное возвращение трудовых лагерей вызвало всплеск общественного негодования, но директор ведомства Александр Калашников уверяет: «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия». По мнению Калашникова, это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Но так ли это? Идею уже поддержали на уровне Госдумы, Минюста и Следственного комитета.