Экономист: Запуск строительства даст работу гастарбайтерам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 12 мая можно разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий. По его словам, в результате работу вновь получат 500 тыс. человек. Как сообщил Собянин в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране.

Экономист Денис Ракша рассказал в эфире НСН, что строительная отрасль для Москвы всегда была одной из самых важных. Кроме того, занятые в ней гастарбайтеры должны получить работу.