Экономист: Запуск строительства даст работу гастарбайтерам
Экономист Денис Ракша рассказал НСН, почему Собянин решил запустить строительство раньше остальных отраслей.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 12 мая можно разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий. По его словам, в результате работу вновь получат 500 тыс. человек. Как сообщил Собянин в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране.
Экономист Денис Ракша рассказал в эфире НСН, что строительная отрасль для Москвы всегда была одной из самых важных. Кроме того, занятые в ней гастарбайтеры должны получить работу.
«Думаю, что большая часть из этих 500 тысяч человек заняты в строительной отрасли. Стройка, в отличие от промышленности, стояла полностью, за исключением дорожников. Весь апрель те, кто связан со строительством, очень активно просили стройку открыть. У них гастарбайтеры сидят по вагончикам, им совсем грустно. Значение строительства в столичной экономике, конечно, велико. Это понятно по тому, сколько в Москве строится жилья - квартал за кварталом. Это много и по количеству занятых в отрасли, и по объемам вводимых квадратных метров недвижимости. Для Москвы это очень важная отрасль, она всегда была важной», - отметил экономист.
В ходе совещания с Путиным столичный мэр сообщил также, что кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь. По его словам, если открыть сферу услуг сейчас, то кратность распространения вируса может увеличится, а «мы это себе позволить не можем».
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