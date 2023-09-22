Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

В частности, отметил градоначальник, большой объем работ был выполнен в парке «Долгие пруды» (район Северный). Его территорию условно разделили на функциональные зоны, чтобы сохранить экобаланс. Рядом с жилым массивом находятся спортплощадки, а также площадки для детских игр и занятий спортом. У маленьких москвичей появилась «археологическая» песочница, где можно поработать «экскаватором», а для детей постарше строители установили балансиры с батутами, качели-гнезда и высотный игровой комплекс.

Также в парке проложили 4 км дорожек и обустроили сцену с амфитеатром для районных мероприятий и праздников.

Современным стал и стадион в Тенистом проезде (район Свиблово). По словам Собянина, здесь появилось новое футбольное поле с дренажной системой и искусственным газоном, а также открытые мини-залы для настольного тенниса, кроссфита и воркаута и площадки для любителей игры в городки, стритбола, волейбола и большого тенниса.

В том же районе заканчивается благоустройство сквера между улицей Седова и проездом Русанова. Здесь установили новые фонари и обновили прогулочные маршруты, а большая спортивная зона ждет любителей шахмат, настольного тенниса и мини-футбола. Также строители установили в сквере новую детскую площадку.

На площади Борьбы, что в районе Марьина Роща, появился тематический сквер, посвященный произведению писателя Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». По словам мэра, при благоустройстве площади сохранили ее исторический облик и планировку. Между развернутыми друг к другу скульптурами героев поэмы протянули имитацию железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой. Рядом расположен стенд с информацией о героях книги.

Также строители привели в порядок сквер вдоль улицы Молодцова (район Южное Медведково). Здесь обустроили площадки для отдыха со скамейками и качелями, а также заменили покрытие дорожек.

Также в районе дома 1 по улице Молодцова установили ярко-красный самолет Ан-2, ставший легендой полярной авиации. Место выбрано неслучайно — многие близлежащие улицы названы в честь полярных широт и историей освоения Южного и Северного полюсов.

Кроме того, спортивный кластер и удобная прогулочная зона появились в парке у Ростокинского акведука вдоль проезда Кадомцева и реки Яузы. Выполненные работы стали частью масштабного проекта по созданию «Парка Яуза».

Также появилось пять площадок для игры в шахматы, настольный теннис, мини-футбол и баскетбол. Большая локация предназначена для занятий по программе «Московское долголетие».

Ранее Собянин на заседании президиума правительства Москвы распорядился нарастить масштабы благоустройства городской среды по программе «Мой район». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

