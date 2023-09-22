Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года
Капремонт как минимум 55 спортивных объектов пройдет в Москве с 2024 по 2026 год. Об этом на первом после вступления в должность заседании президиума столичного правительства заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что интерес москвичей к физкультуре и спорту вырос в 2,6 раза с 2010 года — сейчас спортом занимаются 5,48 млн горожан. В столице сегодня действует 29015 спортивных зон, среди них — лыжные трассы, катки, ФОК, спортплощадки и комплексы уличных тренажеров в парках и во дворах. Капремонт 77 и благоустройство 92 спортивных объектов были выполнены в 2022 году. Также ведется плановая модернизация комплексов тренажеров и воркаута на школьных стадионах, во дворах и в парках.
Ранее Собянин заявил, что физкультурой и спортом систематически занимается практически каждый второй москвич. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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