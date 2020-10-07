Собянин ответил на вопрос об ограничениях для переболевших COVID-19

Сергей Собянин ответил на вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавируса, а также отметил, что ситуация с COVID-19 в столице меняется «не в лучшую сторону». В своём блоге мэр Москвы написал, что введённые ограничения распространяются и на переболевших коронавирусом, потому что сейчас специалисты ещё слишком мало знают о COVID-19.

«Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни», — цитирует Собянина RT.

Градоначальник добавил, что «официальное разделение» людей на тех, кто переболел, и тех, кто не встречался с COVID-19, повлечёт за собой появление «чёрного рынка поддельных справок».