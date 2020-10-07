Собянин ответил на вопрос об ограничениях для переболевших COVID-19
Сергей Собянин ответил на вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавируса, а также отметил, что ситуация с COVID-19 в столице меняется «не в лучшую сторону». В своём блоге мэр Москвы написал, что введённые ограничения распространяются и на переболевших коронавирусом, потому что сейчас специалисты ещё слишком мало знают о COVID-19.
«Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни», — цитирует Собянина RT.
Градоначальник добавил, что «официальное разделение» людей на тех, кто переболел, и тех, кто не встречался с COVID-19, повлечёт за собой появление «чёрного рынка поддельных справок».
Ранее столичные власти были вынуждены попросить сохранять домашний режим людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Помимо этого, столичные школы ушли на двухнедельные каникулы, а предприятия Москвы обязаны перевести на удаленную работу часть сотрудников.
Напомним, по данным на 7 октября, наибольшее число случаев заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Москве – 3229. Далее следуют Санкт-Петербург – 456 и Подмосковье – 395. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Меньше всего заболевших зарегистрировали в Чечне – шесть, Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному.
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