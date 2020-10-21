Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова
Движение по третьему завершающему участку новой вылетной магистрали Южного дублера Кутузовского проспекта - проспекта Генерала Дорохова - открыли в среду, 21 октября, в Москве. Новый участок построен от улицы Минская до Третьего транспортного кольца.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это один из крупнейших дорожных объектов, построенных за последнее время в столице.
Ситуация после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться на Кутузовском, Мичуринском и Можайском проспектах.
Градоначальник отметил, что улучшение транспортной ситуации почувствуют около миллиона горожан.
Собянин также сообщил, что несмотря на пандемию коронавируса, власти города продолжают активное дорожное строительство.
Проспект Генерала Дорохова проходит от транспортной развязки на МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Движение осуществляется по трем полосам в каждом направлении.
В конце сентября Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Градоначальник заявил, что работы планируется завершить до конца года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.
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