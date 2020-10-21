Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова

Ситуация после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться на Кутузовском, Мичуринском и Можайском проспектах.

Градоначальник отметил, что улучшение транспортной ситуации почувствуют около миллиона горожан.

Собянин также сообщил, что несмотря на пандемию коронавируса, власти города продолжают активное дорожное строительство.

Проспект Генерала Дорохова проходит от транспортной развязки на МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Движение осуществляется по трем полосам в каждом направлении.

В конце сентября Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Градоначальник заявил, что работы планируется завершить до конца года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

