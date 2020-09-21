Собянин осмотрел ход реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе
Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Градоначальник заявил, что работы планируется завершить до конца года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.
В рамках проекта будет построено более семи с половиной километров дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трех новых эстакад. Кроме того, в ходе благоустройства прилегающей территории будет устроено почти пять с половиной гектаров газонов, а также высажено 615 деревьев и более 4 тысяч кустарников.
Добавим, с 2011 года в мегаполисе была проведена реконструкция/строительство 17 развязок МКАД с общей протяженностью дорог более 150 км.
А ранее, 3 сентября, Сергей Собянин открыл движение по двум новым автодорогам в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО). Это автодорога «Марьино - Саларьево», фактически являющаяся дублёром Калужского и Киевского шоссе, и прямой выезд на МКАД из посёлка Коммунарка. Оба инфраструктурных проекта реализованы менее чем за три года.
По словам Собянина, строители фактически сделали подарок жителям ко Дню города. Обе магистрали имеют важное значение. В частности, будут разгружены другие дороги и выезды на МКАД, улучшится транспортное обслуживание города Московский, населённых пунктов Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, Марьино, пос. Валуево, и ближайших СНТ, станут более удобными подъезды к Хованскому кладбищу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Прививку от гриппа сделали более 16 млн россиян
- В ВОЗ уверены, что «Спутник V» пройдет испытания успешно
- Кудрин предложил отсрочить повышение налогов за счёт приватизации
- Навальный сообщил о найденном на его теле «Новичке»
- Роспотребнадзор: новых ограничений из-за COVID-19 не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru