Собянин осмотрел ход реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Градоначальник заявил, что работы планируется завершить до конца года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

В рамках проекта будет построено более семи с половиной километров дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трех новых эстакад. Кроме того, в ходе благоустройства прилегающей территории будет устроено почти пять с половиной гектаров газонов, а также высажено 615 деревьев и более 4 тысяч кустарников.

Добавим, с 2011 года в мегаполисе была проведена реконструкция/строительство 17 развязок МКАД с общей протяженностью дорог более 150 км.