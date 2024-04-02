Собянин: От Балчуга до Воробьевых гор будет создан прогулочный маршрут
Единый 20-километровый прогулочный маршрут появится в центре российской столицы в результате благоустройства Кадашёвской набережной. Он пройдёт вдоль Москвы-реки от острова Балчуга до Воробьевых гор, рассказал мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что работы на набережной начинаются после завершения строительства нового здания Третьяковской галереи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За последние несколько лет были уже благоустроены семь набережных.
Как напомнил градоначальник, Кадашёвская набережная получила своё название по промыслу, который здесь ранее процветал – изготовление бочек-кадей. В процессе благоустройства этот уникальный памятник градостроительства XVIII века будет сохранён. Одновременно будут обеспечены дополнительные комфорт и функциональность.
В частности, появится больше мест для прогулок вдоль реки. Будут улучшены внутриквартальные связи для пешеходов и автомобилистов. На самой набережной и в прилегающих переулках будут установлены более 60 новых скамеек и 70 урн, обустроят свыше 50 парковок для велосипедов. Будут проведены другие улучшения, разобьют 1,6 тысяч квадратных метров газонов и цветников.
Кроме того, до конца текущего года предполагается закончить строительство пешеходного моста через Водоотводный канал. Объект соединит стрелку Балчуга с Крымской набережной.
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