Собянин: От Балчуга до Воробьевых гор будет создан прогулочный маршрут

Единый 20-километровый прогулочный маршрут появится в центре российской столицы в результате благоустройства Кадашёвской набережной. Он пройдёт вдоль Москвы-реки от острова Балчуга до Воробьевых гор, рассказал мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что работы на набережной начинаются после завершения строительства нового здания Третьяковской галереи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За последние несколько лет были уже благоустроены семь набережных.

Как напомнил градоначальник, Кадашёвская набережная получила своё название по промыслу, который здесь ранее процветал – изготовление бочек-кадей. В процессе благоустройства этот уникальный памятник градостроительства XVIII века будет сохранён. Одновременно будут обеспечены дополнительные комфорт и функциональность.