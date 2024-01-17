Собянин рассказал о планах развития общественных пространств острова Балчуг
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел процесс строительства моста, связывающего стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.
По его словам, у властей есть планы продлить набережную острова Балчуг, а также построить пешеходный переход под Малым Каменным мостом.
Главный инженер компании-подрядчика уточнил, что строительство будет завершено в этом году. Оно было начато в марте прошлого года и ведется за счет городского бюджета. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%.
Мост будет иметь форму в виду изогнутой металлической балки, особенностью конструкции является установка ребра жесткости снаружи по центру, что разделит встречные потоки пешеходов и одновременно создаст скамейку длиной 36 метров.
В общей сложности правительство планирует построить в ближайшие два года еще семь пешеходных мостов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греция ввела новый налог для туристов
- МЧС: В России подготовят свыше 3 тысяч мест для крещенских купаний
- В болгарском Пловдиве прошла акция против демонтажа памятника «Алеша»
- Самолет вернулся в токийский аэропорт из-за укусившего стюардессу американца
- «АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип со стилизованной буквой «X»
- МИД: Пакистан оставляет за собой право ответить на удар Ирана
- Олег Кононов стал главным тренером ФК «Торпедо»
- Россиянина отправили в колонию за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
- В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз
- Жители Дальнего Востока взяли в 1,5 раза больше льготных ипотек в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru