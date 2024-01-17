Собянин рассказал о планах развития общественных пространств острова Балчуг

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел процесс строительства моста, связывающего стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.

По его словам, у властей есть планы продлить набережную острова Балчуг, а также построить пешеходный переход под Малым Каменным мостом.

Главный инженер компании-подрядчика уточнил, что строительство будет завершено в этом году. Оно было начато в марте прошлого года и ведется за счет городского бюджета. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%.

Мост будет иметь форму в виду изогнутой металлической балки, особенностью конструкции является установка ребра жесткости снаружи по центру, что разделит встречные потоки пешеходов и одновременно создаст скамейку длиной 36 метров.

В общей сложности правительство планирует построить в ближайшие два года еще семь пешеходных мостов.

