Собянин опроверг введение полного локдауна в Москве

Жизнь в Москве не будет полностью остановлена из-за обострения ситуации с пандемией COVID-19. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Инфекционист призвал ужесточить ковидные ограничения в Москве

Мэр подчеркнул, что город будет продолжать развиваться и продолжать «полноценную жизнь». При этом он не исключил введения ограничений и «короткосрочных мер».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что полноценный локдаун России вряд ли грозит. Он отметил, что «полноценный локдаун как таковой, когда всё будет перекрыто и закрыто вряд ли будет введен».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КарантинСергей СобянинМосква
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