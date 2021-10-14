Собянин опроверг введение полного локдауна в Москве
Жизнь в Москве не будет полностью остановлена из-за обострения ситуации с пандемией COVID-19. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Мэр подчеркнул, что город будет продолжать развиваться и продолжать «полноценную жизнь». При этом он не исключил введения ограничений и «короткосрочных мер».
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что полноценный локдаун России вряд ли грозит. Он отметил, что «полноценный локдаун как таковой, когда всё будет перекрыто и закрыто вряд ли будет введен».
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