Инфекционист призвал ужесточить ковидные ограничения в Москве

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что ограничительные меры, которые были приняты властями Москвы, «не очень сработали», сообщил РИА Новости .

По его мнению, ограничения по коронавирусу «надо бы немножко усугубить».

«Так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через 2-3 недели», - резюмировал профессор.

Ранее ресторатор Дмитрий Левицкий заявил, что власти Москвы пока не планируют вводить новых ограничительных мер для общепита из-за коронавируса, пишет журнал «Профиль».

