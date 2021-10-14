Инфекционист призвал ужесточить ковидные ограничения в Москве
Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что ограничительные меры, которые были приняты властями Москвы, «не очень сработали», сообщил РИА Новости .
По его мнению, ограничения по коронавирусу «надо бы немножко усугубить».
«Так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через 2-3 недели», - резюмировал профессор.
Ранее ресторатор Дмитрий Левицкий заявил, что власти Москвы пока не планируют вводить новых ограничительных мер для общепита из-за коронавируса, пишет журнал «Профиль».
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