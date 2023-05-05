Собянин объявил о планах развития Южного Медведкова по программе «Мой район»

Мэр российской столицы рассказал о развитии района Южное Медведково на северо-востоке города. Сергей Собянин, в частности, сообщил о заселении сданного по программе реновации дома на улице Молодцова и создании качественной городской среды.

Новостройка высотой 18 этажей примет более 170 семей из старых пятиэтажек. Во дворе дома организованы две детские и две спортивные площадки. Придомовое пространство благоустроено.

В рамках программы «Мой район» в Южном Медведкове возведены два спортивных центра с ледовым и футбольным полями, а также бассейном. Уже облагорожены дворы, пруды, скверы. После реконструкции вновь приняли посетителей и ребят МФЦ «Мои документы», хоровая школа «Весна» им. Пономарева.