Собянин объявил о планах развития Южного Медведкова по программе «Мой район»

Мэр российской столицы рассказал о развитии района Южное Медведково на северо-востоке города. Сергей Собянин, в частности, сообщил о заселении сданного по программе реновации дома на улице Молодцова и создании качественной городской среды.

Новостройка высотой 18 этажей примет более 170 семей из старых пятиэтажек. Во дворе дома организованы две детские и две спортивные площадки. Придомовое пространство благоустроено.

В рамках программы «Мой район» в Южном Медведкове возведены два спортивных центра с ледовым и футбольным полями, а также бассейном. Уже облагорожены дворы, пруды, скверы. После реконструкции вновь приняли посетителей и ребят МФЦ «Мои документы», хоровая школа «Весна» им. Пономарева.

Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки

Градоначальник также рассказал о планах на ближайшую перспективу. Будет, в частности, капитально отремонтирована библиотека №63 имени Соколова-Микитова, построен многофункциональный общественный центр «Полярный».

Кроме того, к концу текущего года на 80% планируется выполнить работы по созданию парка «Яуза», общая протяжённость которого в итоге, составит почти 20 километров. На сегодня уже благоустроено девять участков парка. Сейчас идут работы ещё на трёх: в пойме Яузы вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда, в парке «Ростокинский акведук».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:Реновация ЖильяСобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры