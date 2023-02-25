Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки
Ландшафтный заказник «Долина реки Лихоборки» - еще одна особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения, появившаяся в Москве по решению властей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Приордный комплекс площадью 23,31 га включает участки долины реки Лихоборки с благоприятными условиями для редких видов флоры и фауны.
«В речной долине обитают редкие для столицы огарь, или красная утка, озерная лягушка, европейский крот. Также здесь можно увидеть многих обычных городских пернатых - синицу, лазоревку, воробья, зеленушку. На пролете либо кормлении встречаются обыкновенная пустельга, коростель, камышница, белоспинный дятел», - отмечается на сайте.
Уточняется, что река Лихоборка - самый крупный правый приток Яузы протяженностью около 18 км. Статус ООПТ поможет восстановить и сохранить природный комплекс, создать условия для поддержания рекреационного потенциала долины реки.
За последние десять лет московское правительство придало статус особо охраняемых природных территорий 45 участкам площадью свыше 2,4 тыс. га, в том числе и ООПТ «Долина реки Лихоборки».
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