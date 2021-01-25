Столичный проект «Московский акселератор» стала победителем BRICS Solutions Awards — Сергунина

Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса», рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа призвана развивать технологичных решений в разных секторах экономики.

«Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций», — отметила она.

Конкурс BRICS Solutions Awards нацелен на поиск перспективных идей и практик для повышение качества и уровня жизни населения стран BRICS, куда входят Россия, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР.

Созданием курсов для «Московского Акселератора» занимается Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер, программа развивается с ноября 2019 года.

