Столичный проект «Московский акселератор» стала победителем BRICS Solutions Awards — Сергунина
Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса», рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Программа призвана развивать технологичных решений в разных секторах экономики.
«Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций», — отметила она.
Конкурс BRICS Solutions Awards нацелен на поиск перспективных идей и практик для повышение качества и уровня жизни населения стран BRICS, куда входят Россия, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР.
Созданием курсов для «Московского Акселератора» занимается Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер, программа развивается с ноября 2019 года.
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