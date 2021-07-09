Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«В Москве ситуация стабилизировалась и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной», — цитирует градоначальника RT.

Однако несмотря на снижение количества новых заражений, число госпитализированных сохраняется на уровне около 1700 человек в сутки.

Как уточнил Собянин, в столичные больницы доставляют пациентов с тяжелой и особо тяжелой формами заболевания, которые после попадают в реанимацию, на ИВЛ.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что выдвигать прогнозы по дальнейшему развитию ситуации с COVID-19 в столице пока рано.



За последние сутки в Москве подтвердили 6643 новых случая COVID-19, напоминает журнал «Профиль». Всего в России в последние 24 часа было выявлено 25 766 новых случаев заболевания. Это новый рекорд заболеваемости с января текущего года, сообщает Ura.ru.

