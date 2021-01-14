Собянин назвал сроки возвращения Москвы к обычной жизни после пандемии
Российская столица сможет вернуться к обычной жизни после пандемии коронавируса в мае, хотя снижение заболеваемости может начаться и раньше. Такой прогноз озвучил в эфире телеканала «Россия-24» мэр Москвы Сергей Собянин.
По его предположению, заболеваемость начнёт стабильно сокращаться уже в конце января - феврале.
Градоначальник также сообщил, что прививку от SARS-CoV-2 в Москве на сегодня сделали около 140 тысяч человек. При этом последние два дня бьются рекорды по записи на процедуру.
Ранее стало известно, что столичные власти заключили соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса. Партии препарата уже направлены в 15 учреждений.
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