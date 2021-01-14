Собянин назвал сроки возвращения Москвы к обычной жизни после пандемии

Российская столица сможет вернуться к обычной жизни после пандемии коронавируса в мае, хотя снижение заболеваемости может начаться и раньше. Такой прогноз озвучил в эфире телеканала «Россия-24» мэр Москвы Сергей Собянин.

По его предположению, заболеваемость начнёт стабильно сокращаться уже в конце января - феврале.