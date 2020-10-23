Собянин: Распространение коронавируса в Москве замедляется
Распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Эпидемия замедляется. Рост идёт, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», — сообщил градоначальник в эфире телеканала «Россия-1».
В свою очередь, начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что перевод части сотрудников на удаленную работу и соблюдение масочно-перчаточного режима позволят избежать введения в Москве более строгих ограничений по COVID-19.
Данчиков напомнил, что с 5 октября в столице действует требование о переводе на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 числа работодатели обязаны предоставлять информацию о тех, кто перешел на дистанционный режим работы.
Между тем, за последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. И этот показатель стал максимальным с начала эпидемии, отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, за сутки было зафиксировано 283 летальных исхода. Полностью выздоровели 11 263 человека.
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1,5 млн+17 340 / сут.
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25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru