Собянин: Распространение коронавируса в Москве замедляется

В свою очередь, начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что перевод части сотрудников на удаленную работу и соблюдение масочно-перчаточного режима позволят избежать введения в Москве более строгих ограничений по COVID-19.

Данчиков напомнил, что с 5 октября в столице действует требование о переводе на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 числа работодатели обязаны предоставлять информацию о тех, кто перешел на дистанционный режим работы.

Между тем, за последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. И этот показатель стал максимальным с начала эпидемии, отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, за сутки было зафиксировано 283 летальных исхода. Полностью выздоровели 11 263 человека.



