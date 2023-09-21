Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Мэр столицы уточнил, что производство локализовано инвестором в фармацевтическом кластере в Алабушево, и отметил его важность для города. Москва гарантировала закупку продукции фармпредприятия, добавил градоначальник. По его словам, поставки по контракту начались в 2021 году, когда столица получила 29 препаратов.

Московский мэр заявил, что сейчас Москва подписала с инвесторами девять офсетных контракторв в сфере медицины, которые предусматривают обеспечение москвичей требующимися медизделиями и препаратами.

Ранее Собянин заявил, что производство лекарственных препаратов в столице выросло в 2023 году на 67,5%, то есть более чем на две трети. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

