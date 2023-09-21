Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту
Москва получила миллион упаковок препаратов для терапии аутоиммунных и онкологических заболеваний по первому в России офсетному контракту, заключенному шесть лет назад. Об этом в своем Telegram-канале заявил московский мэр Сергей Собянин.
Мэр столицы уточнил, что производство локализовано инвестором в фармацевтическом кластере в Алабушево, и отметил его важность для города. Москва гарантировала закупку продукции фармпредприятия, добавил градоначальник. По его словам, поставки по контракту начались в 2021 году, когда столица получила 29 препаратов.
Московский мэр заявил, что сейчас Москва подписала с инвесторами девять офсетных контракторв в сфере медицины, которые предусматривают обеспечение москвичей требующимися медизделиями и препаратами.
Ранее Собянин заявил, что производство лекарственных препаратов в столице выросло в 2023 году на 67,5%, то есть более чем на две трети. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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